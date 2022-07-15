الامارات | نصائح لإعادة تصميم غرف النوم بطابع إيجابي

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإعادة تصميم غرف النوم بطابع إيجابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد غرفة النوم من الأماكن الأساسية في أي منزل وهي المكان الذي يوفر الراحة الجسدية والنفسية، ولهذا ينصح خبراء الديكور بعدد من النصائح لتحويل غرفة النوم إلى مكان يمنح الطاقة الإيجابية:

تخلص من الأغراض الزائدة

يُعدّ التخلص من الأشياء غير الضرورية أمراً مهماً لتغيير أجواء غرفة النوم والمنزل بشكل عام، حيث يؤثر المظهر الفوضوي سلباً في مزاج الأفراد ويزيد من الشعور بالقلق، لذا ينبغي الحفاظ على ترتيب وأناقة الغرفة لضمان الشعور بالاسترخاء في المنزل.

وسادات ومفارش مبهجة

تعتبر مفارش الأسرّة من أهم عناصر غرفة النوم، فلا يكتمل السرير المريح بدون مجموعة مناسبة ومتناسقة من الأغطية والوسادات، والتي ينبغي اختيارها بألوان فاتحة ومبهجة تولّد إحساساً بالسعادة.

ديكورات بألوانٍ مشرقة

يمكن منح غرفة النوم لمسةً خاصة بإضافة قطعٍ ملونة بتدرجاتٍ مشرقة، إذ تعزز هذه التفاصيل من جاذبية المساحة. كما يساعد وضع النباتات والزهور بإضفاء الحيوية على جميع جوانب غرفة النوم.

إكسسوارات مناسبة

تتميز الروائح بقدرتها على تعديل الأجواء واسترجاع الذكريات، وتمنح الشموع المعطرة شعوراً فورياً بالراحة عند دخول المنزل وتضفي إحساساً بالدفء والحميمية. وتوفر هذه الشموع بعد قضاء يومٍ متعب أجواء مميزة، ما يساعدنا على الشعور بحالةٍ من الاسترخاء التام.

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