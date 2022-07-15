الامارات | مهندسة سورية بدرجة فنانة تحقق رقماً قياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسة سورية بدرجة فنانة تحقق رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الحب والشغف والانتماء».. ثلاثة مبادئ تزيّن أعمال الفنانة السورية لما زكريا، التي نجحت أخيراً في تحقيق الرقم القياسي لأكبر عرض ماندالا في العالم بأبعاد 488×488 سم.

وتأتي كلمة «ماندالا» أو «مندلات» من السنسكريتية، وتعني الدائرة أو القرص. وتعبر هذه الكلمة عن مجموعة من الرُّموز التي تمثل صورة الكون، إلا أنها أصبحت مصطلحاً عاماً لأي نمط هندسي دائري يعبر عن هذه المفاهيم.

ومن مرسمها الصغير في قرية دير عطية بريف دمشق، رسمت الفنانة الشابة، على مدار عامين، 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة، أكبرها يبلغ مترين وأصغرها يبلغ سنتيمترين. وتدرس لما بمدينة حمص السورية، وجربت هوايات عدة قبل اختيارها لفن الماندالا الذي أتقنته. واليوم تنتقل إلى فنٍ جديد يسمى Dot Mandala وهو أحد فروع فن الماندالا، إذ يشترك الاثنان في أساسيات رسم وتقسيم الدوائر ويختلفان في الأدوات وآلية العمل.

وتتذكر لما: «كانت ليلة تحقيقي للرقم القياسي استثنائية للغاية. لم ننم جميعاً أنا وأهلي. وخانتني الكلمات عندما تصدر إنجازي عناوين الأخبار وهم يقولون: (سورية تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية)، فهذه بلا شك إحدى أسعد لحظات حياتي».

يُذكر أن لما تنتمي لعائلة من المهندسين، وتتخصص هي أيضاً بهندسة العمارة، وقالت: «الماندالا هي من اختارتني لا أنا من اختارتها، إذ بدأ الموضوع كلياً وأنا أرسم بعض الزخارف على حاشية كتاب دراسي، ثم صادفت رسماً مشابهاً لحد التطابق عبر الإنترنت، وبحثت أكثر لأكتشف أنه فن قائم بحد ذاته، ومن هنا كانت البداية».

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دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوّعة، رسمتها لما.

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