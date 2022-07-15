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الامارات | Roll Dxb ينظم معسكراً صيفياً بتجربة جديدة للأطفال

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الإمارت اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم Roll Dxb معسكراً صيفياً بتجربة جديدة للأطفال، إذ يمكن للزوار الصغار أن يتوقعوا الكثير من المرح أثناء التزلج على الجليد أو ركوب الألواح داخل تصميمات داخلية رائعة والاستمتاع بأنشطة مميزة من الفنون والحرف اليدوية والرقص وغير ذلك الكثير في بيئة رائعة وآمنة، حيث تتوفر دروس التزلج على يد مدربين مرخصين.

ينطلق المعسكر في الرابع من يوليو ويبدأ يومياً من الساعة 9:45 صباحاً.

وسيستمتع الجميع بالأجواء المليئة بالموسيقى، كما سيكون هناك حصص جديدة كلياً للكبار والأطفال بدءاً من الثاني من أغسطس بالشراكة مع Rusty Surfboards لتقديم حصص التزلج على الجليد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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