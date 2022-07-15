الامارات | Roll Dxb ينظم معسكراً صيفياً بتجربة جديدة للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن Roll Dxb ينظم معسكراً صيفياً بتجربة جديدة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم Roll Dxb معسكراً صيفياً بتجربة جديدة للأطفال، إذ يمكن للزوار الصغار أن يتوقعوا الكثير من المرح أثناء التزلج على الجليد أو ركوب الألواح داخل تصميمات داخلية رائعة والاستمتاع بأنشطة مميزة من الفنون والحرف اليدوية والرقص وغير ذلك الكثير في بيئة رائعة وآمنة، حيث تتوفر دروس التزلج على يد مدربين مرخصين.

ينطلق المعسكر في الرابع من يوليو ويبدأ يومياً من الساعة 9:45 صباحاً.

وسيستمتع الجميع بالأجواء المليئة بالموسيقى، كما سيكون هناك حصص جديدة كلياً للكبار والأطفال بدءاً من الثاني من أغسطس بالشراكة مع Rusty Surfboards لتقديم حصص التزلج على الجليد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news