الامارات | «باراماونت ميدتاون».. تجربة مختلفة يوم الجمعة من كل أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «باراماونت ميدتاون».. تجربة مختلفة يوم الجمعة من كل أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يوليو 2022

ينقل فندق «باراماونت ميدتاون» الذي جرى افتتاحه أخيراً، الضيوف بعيداً إلى عطلة مسلية سريعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع من خلال تجربة «BrunchAmore» في مطعم Paparazzi Tuscan.

ويمكن لضيوف الفندق خوض تجربة نجوم الأفلام الرومانسية الكوميدية الإيطالية في حقبة الستينيات والتلذذ بمشروب Bellini مع وجبة البرانش المسائية مع الاستمتاع بسحر الأجواء الإيطالية في الطابق الـ14 من فندق باراماونت ميدتاون.

وبمجرد الدخول إلى مطعم Paparazzi Tuscan، ينتقل الضيوف إلى سحر خمسينيات القرن الماضي، حيث تزين الصور القديمة جدران المطعم بالإضافة إلى الثريات الرائعة المتدلية من الأسقف وشجرة الزيتون القادمة من حديقة Nonna مع المغنية الإيطالية إليونورا بارباتشيني التي تقدم مجموعة مميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الإيطالية الكلاسيكية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بوليمة حقيقية من ثلاثة أطباق كاملة حيث تضم المقبلات في وجبة البرانش المسائية المكونات الأصيلة.

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