الامارات | بيل غيتس يعتزم التبرع بـ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل غيتس يعتزم التبرع بـ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم بيل غيتس التبرع بـ20 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الشهر الجاري، في الوقت الذي يخطط فيه رائد الأعمال الخيرية تسريع وتيرة العطاء.

وقال غيتس، رابع أغنى رجل في العالم، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء أول من أمس: «آمل من خلال منح المزيد، في أن نتمكن من أن نخفف بعض المعاناة التي يواجهها الأشخاص الآن، ونساعد في تحقيق رؤية المؤسسة بإعطاء كل شخص الفرصة ليعيش حياة صحية ومثمرة».

ووفقاً للبيان، فإن المبلغ النقدي الأحدث من جانب غيتس يجعل إجمالي المنح المقدمة من المؤسسة تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

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