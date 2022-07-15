الامارات | الإمارات الأولى عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باركت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، الإنجاز الجديد لدولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين بتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وارتقاء أداء الدولة أربع مراتب عالمية دفعة واحدة وتقدمها إلى المركز 68 بهذا التقرير بعد أن كانت في المركز 72 عالمياً في نسخة العام الماضي.

إنجاز عالمي

وأعربت سموها عن اعتزازها بهذا الإنجاز العالمي والإقليمي الجديد للدولة، الذي تواصل به مسيرة تقدمها عالمياً بهذا الملف الحيوي، ما يعكس أولويته في نهج ورؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيدة سموها بالرعاية التي تقدمها القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في كل القطاعات مدعومة بتشريعات وسياسات ومبادرات ترسخ حقوقها وتعزز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي المحافل الدولية. مباركة القيادة وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل خلال السنوات الماضية على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقليص الفجوة بين الجنسين بكل القطاعات والمجالات، والارتقاء بتصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية ذات الصلة، وقد أثمرت جهود التعاون والتنسيق مع كل الوزارات والجهات الاتحادية المعنية نتائج طيبة في هذا الملف على المستويين المحلي والدولي، كما أسهمت بدعم ومباركة القيادة الرشيدة في سد الفجوات بالتقارير العالمية، بعد مراجعة وإدخال تحسينات على العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في مجالات عدة.

دعم متواصل

وأضافت سموها أنه بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف ضمن الدعم المتواصل للمرأة وترسيخ دورها بكل المجالات، فإن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالمياً من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة، والتي تصل إلى 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما تُعد من أعلى النسب عالمياً من حيث التمثيل الوزاري بنسبة تصل إلى 27.5% من عدد الوزراء، إضافة إلى نسبة تمثيلها المرتفعة بسوق العمل والوظائف التخصصية والمستقبلية.

ريادة الإمارات

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن «استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي تهدف إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، ونسعى من خلالها لتحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها لمراتب متقدمة عالمياً، تماشياً مع أهداف ومحاور خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، التي تترجم الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة».

منال بنت محمد:

«الإمارات من الدول الرائدة عالمياً من حيث التمثيل البرلماني للمرأة».

«مبادرات ترسّخ حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

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