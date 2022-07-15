الامارات | استعدوا للإعلانات على «نتفليكس».. المنصة تختار «مايكروسوفت» للتنظيم

شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا للإعلانات على «نتفليكس».. المنصة تختار «مايكروسوفت» للتنظيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مايكروسوفت»، أول من أمس، أنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على «نتفليكس»، في ظل سعي المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمناً تتضمن إعلانات. وكانت «نتفليكس» قد اتخذت هذا القرار في أبريل الماضي بعد نتائج مالية مخيبة حققتها في الربع الأول من العام، إذ سجلت في هذه الفترة تراجعاً في عدد المشتركين للمرة الأولى في 10 سنوات.

وقال رئيس المنصة العالمية ريد هاستينغز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين: «من الواضح أن الأمر يحقق نجاحاً لدى هولو»، وهي خدمة منافسة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الصيغة الجديدة للاشتراكات سترى النور خلال عام أو اثنين. وأوضح: «إذا ما أردتم صيغة الاشتراك من دون إعلانات، سيبقى ذلك ممكناً. أما إذا كنتم تفضلون دفع مبالغ أقل ولا مشكلة لديكم في مشاهدة الإعلانات، فسيكون هناك أيضاً عرض مناسب لكم».

وستتولى «مايكروسوفت» وضع تطوير وتنظيم المنصة الخاصة بالمعلنين الراغبين في بث إعلانات موجهة لمستخدمي «نتفليكس».

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