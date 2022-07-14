أيتن عامر وشقيقتها «وفاء» تظهران بملابس متشابهة مع منى الشاذلي: مين قلد التاني؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاحظت الإعلامية منى الشاذلي تطابق تصميم ملابس أيتن ووفاء عامر خلال استضافتهما في برنامجها مع تغير في لون «الاستايل»، موجهة سؤالا لهما، «هو مين مقلد التاني؟ يعني أنتم متفقين تلبسوا زي بعض؟ ولا فيه حد مقلد التاني؟».

وقالت أيتن عامر، خلال استضافتها مع شقيقتها وفاء عامر ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، إنها هي من قلدت «وفاء» في ارتداء الملابس، متابعة: «أنا بعترف من أول قلم، أنا اللي قلدتها بس والله بالصدفة»، لتقاطعها «وفاء» قائلة: «على طول كدة».

صدفة جمعت الشقيقتين بستايل واحد

وكشفت أيتن عامر تفاصيل الصدفة التي جمعت ستايل ملابسها مع شقيقتها، قائلة: «روحت أنقي أوت فيت فواقفة مع هبة صاحبتي في المحل وقولتلها أنا ووفاء هنروح برنامج وهي طلعت أوت فيت لطيف جاكيت مفتوح من عند الكتف فقالتلي دي واخداه من عندي، فقولتلها عندك لون تاني، فالفكرة عندي نورت إني ألبس زيها».

أيتن عامر: ضحيت من أجل «وفاء»

وأضافت أنها ضحت من أجل شقيقتها، فقاطعتها وفاء عامر قائلة: «دي قلودة جدا»، فردت عليها أيتن موجهة حديثها لمنى الشاذلي، قائلة: «مش حضرتك عارفة إن اللون الأبيض بيتخن في الكاميرا عشان كدة لبسته وخليت الأسود تلبسه وفاء» لترد عليها منى: «مضحية فعلا».

من جانبها قالت وفاء عامر إن شقيقتها « أيتن» دائما ما كانت تستعير الإكسسوارات والمكياج الخاصين بها منذ صغرها، «كانت تدخل أوضتي تنقي جزمي وتاخد الروجات بتاعتي وفجأة نلاقيها مزنوقة تحت السرير وتطلع بني آدم بلياتشو».