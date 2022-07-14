أيتن عامر تدخل في جدال مع شقيقتها «وفاء» بسبب خيانة الرجل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة أيتن عامر رأيها عن الحب، قائلة: «أنا ضد إن الست تدلق، أي حاجة لو زادت عن حدها تقلب ضدها وتبقى بايخة، لازم يبقى عندنا ميزان مش شرط بس في الحب والجواز ولكن في كل شيء، الصرف لو زاد زيادة هيضرك وبردو البخل».

وأضافت أيتن عامر، خلال استضافتها مع شقيقتها وفاء عامر ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنه إذا أحد ارتكب خطأ ضدها تصمت في البداية ثم تتجاهله.

وعن علاقة شقيقتها وفاء عامر مع زوجها، قائلة: «وفاء دمرتلي مرارتي سنين وسنين، تقعد تحب في جوزها، عاملة زي رقية في مسلسل مكتوب عليا، وفاء بتحب أوي».

اتضايقت من كلام «وفاء» عن خيانة الرجل

وعلقت على مقولة أختها «لو جوزي خانني يبقى العيب فيا»، قائلة: «أنا اتضايقت من كلامها مع اللي اتضايقوا»، لتقاطعها «وفاء»: «طب أعمل إيه؟ هطردها واضطر أمشيها من البيت».

وتابعت: «قولتلها أي ست تحس أنها اتخانت مينفعش تقول أنها السبب، مفيش سبب للخيانة، أنا من رأيي نغير الموضوع عشان هنمسك بعض في الحلقة وكدة مش هيبقى لطيف»، لتقاطعها «وفاء» قائلة: «خلي بالك إحنا مش مروحين بعربية إحنا هنروح في أوبر».

وفضت الإعلامية منى الشاذلي حديث أيتن ووفاء عامر باشتراكهما في غناء «ستو أنا» ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، والذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.