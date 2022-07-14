بعد وفاتها.. 12 معلومة عن زوجة دونالد ترامب السابقة: لديها 3 أولاد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خبر عاجل، منذ قليل، أعلنت شبكة أخبار العربية، وفاة إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك عن عمر ناهز 73 عامًا.

وذكرت قناة ABC News أن إيفانا ترامب، هي الزوجة السابقة للرئيس السابق دونالد ترامب، إذ أنجبت منه ثلاثة أطفال:« دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك ترامب»، قبل أن ينفصلا.

وقالت عائلة ترامب في بيان لها عقب إعلان خبر الوفاة: «كانت والدتنا امرأة رائعة- قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمالًا متألقًا، وأمًّا وصديقة مهتمة».

وعقب انتشار خبر وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة، بات البعض يبحث عنها، وعن هويتها، خاصة أنها والدة أبنائه لكنها لم تظهر خلال الآونة الماضية.

من هي زوجة دونالد ترامب السابقة؟

ويرصد «هُن» بعض المعلومات عن إيفانا ترامب زوجة دونالد ترامب السابقة.

من هي إيفانا ترامب زوجة دونالد ترامب السابقة؟

تُدعى إيفانا ماري ترامب.

وُلدت في 20 فبراير 1949.

ولدت ايفانا في بلدة مورافيا بمدينة زلين.

سيدة أعمال تشيكية أمريكية.

مؤلفة وناشطة اجتماعية.

عملت عارضة أزياء سابقة.

نالت شهرة واسعة بكونها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والدها يدعى ميلوش ووالدتها تدعى ماري.

دخلت جامعة كارلوفا في براغ، وتخصتت في العلوم الرياضية.

احترفت رياضة التزحلق على الجليد.

تزوجت من دونالد ترامب عام 1977، وانفصلا عام 1992.

أنجبت 3 أبناء، وهم دونالد ترامب الابن، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب.