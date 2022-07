هيفاء وهبي تدعو لتحدي رقصة «تيجي» عبر «تيك توك».. والجمهور يتفاعل (فيديو)

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بنجاح أغنيتها الجديدة «تيجي»، إذ حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» منذ طرحها يوم 8 يوليو، بطريقة مختلفة عما سبق، إذ قررت الانضمام لمنصة الفيديوهات «تيك توك» والإعلان عن تحدي جديد رفقة متابعيها، حول الرقصة التي قدمتها بأحدث كليباتها.

وقررت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إطلاق تحدي جديد بعنوان «Tigi Dance Challenge» حول رقصتها الأخيرة بأحدث كليبات أغنيتها «تيجي» وذلك في أول نشاط لها عبر حسابها الرسمي والموثق على منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك».

وتفاعل العديد من جمهور الفنانة مع الأغنية والتحدي، لما تضمنه من رقصة حماسية جديدة، بحد وصفهم.

