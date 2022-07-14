الامارات | قتل زوجته وابنه وخطط للانتحار ليتسفيد الإبن الثاني من بوليصة تأمين بـ 10 ملايين

شكرا لقرائتكم خبر عن قتل زوجته وابنه وخطط للانتحار ليتسفيد الإبن الثاني من بوليصة تأمين بـ 10 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت السلطات الأميركية أليكس موردو بعملية قتل مزدوجة في ساوث كارولينا، حيث اتهمته بقتل زوجته وابنه.

ووجهت هيئة محلفين كبرى لوائح الاتهام إلى المدعي العام، الأربعاء، والتي استمعت إلى أدلة من المدعين وقررت أن هناك أدلة كافية لاتهام موردو بتهمتي قتل، وفقًا لمكتب المدعي العام في ساوث كارولينا.

تم العثور على زوجته ماجي موردو وابنه بول موردو (22 عاماً) مقتولين في منزل الصيد الخاص بالعائلة الصيف الماضي بعد إطلاق النار عليهم وقتلهم بواسطة ما يعتقد المحققون أنهما سلاحان مختلفان.

أخبر أليكس المحققين أنه اكتشفهم هناك بعد الواقعة، وادعى أن لديه اثباتاً بشأن مكان وجوده وقت جريمتي القتل.

وكونه شخصًا مهمًا، لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لموردو بشأن قتل اثنين من أفراد عائلته في بداية الأمر.

أم الآن، تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة محاولة التخطيط لوفاته بعد أشهر، وهو ما فتح القضية وتسبب في القبض عليه بعد اتهامه بقتل اثنين من افراد أسرته والتخطيط لقتل نفسه.

نجا مردو من محاولته الانتحار، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس خلف إصابات سطحية، لكن المدعين يزعمون أن نيته كانت الموت بالفعل، وجعل ابنه الباقي يحصل على بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 10 ملايين دولار، ولكن بدلاً من ذلك، عاش، ولذلك اتُهم لاحقًا بمحاولة وضع مخطط تفصيلي.

بالإضافة إلى هذه التهم، فقد تعرض أيضًا لعشرات التهم الأخرى بشأن جرائم مالية - يزعم المدعون أنه خدع أشخاصًا مختلفين بملايين الدولارات من خلال ممارسته القانونية.

وأكد موردو أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة حتى الآن.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يواجه دعوى قضائية بشأن تهم القتل الجديدة أيضًا.

إنه محتجز حاليًا في السجن بسبب سند بقيمة 7 ملايين دولار.

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