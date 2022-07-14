«نورهان» تروج للسياحة في مصر عبر «تيك توك» بفكرة خارج الصندوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها وشغفها بالسفر والأماكن الأثرية منذ صغرها، جعلها تفكر في عمل منصة إلكترونية للترويج السياحي لمصر، وتقديم معلومات كافية عن الأماكن الأثرية في مصر، إذ قررت أن تستغل حبها للسفر في العمل كمحاضر، أن تقدم المعلومات التاريخية على منصة «تيك توك».

حب السفر منذ الصغر

«من وأنا صغيرة بحب أسمع قصص عن الأماكن الأثرية والأشخاص ومهتمة جدا بالموضوع وبحب السفر».. بهذه الكلمات بدأت نورهان نبيل، صاحبة 23 عاما حديثها لـ«الوطن»، إذ تحرص على تقديم أماكن غير معروفة وجديدة لتشجيع الناس على زيارتها: «ديما بدور على الأماكن اللي مش معروفة واللي الناس مش بتروحها، فلما كنت بقعد مع الناس وأحكيلهم عن مكان زورته أو سمعت عنه كنت بلاقي أنه ممكن يكون قريب جدا منهم وميعروفوش عنه حاجة».

أماكن مختلفة قامت «نورهان» بتقديمها على المنصة الإلكترونية

«عملت فيديوهات عن محافظة السويس والناس حبته جدا وعن متحف جاير أندرسون وأماكن تانية كتير وعملت سير العائلة القدسية»، لافتة إلى أنها لاقت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.

نورهان تطلق منصة على «تيك توك»

كما أطلقت المنصة على تطبيق «تيك توك» وذلك من أجل استهداف المراهقين والشباب ولكن تغير نظرة المستخدمين عن ذلك التطبيق وأن يمكن من خلالها تقديم محتوى هادف واستغلال نجاح وشعبية تلك التطبيق: «اخترت تطبيق التيك توك عشان عليها عدد مستخدمين كبير جدا من الشباب والمراهقين، فقررت أحقق معادلة أن حد قريب من سنهم وشبهم».

تحرص ابنه محافظة القاهرة على تقديم المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة كما أنها قبل تقديمها تلجأ إلى عدد من خبراء وأساتذة التاريخ وذلك لتجنب أي معلومات غير صحيحة: «المعلومات بتكون بسيطة ومش بطريقة عميقة عشان أحببهم في المعلومات التاريخية اللي مش بقولها غير بعد بحث مفصل وبستشير خبراء وأساتذه لتجنب أي معلومات غلط».