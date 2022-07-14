طريقة عمل مكرونة وايت صوص في المنزل.. «مش هتكلفك زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، واحدة من الطرق التي تبحث عنها ربات المنازل بين الحين والآخر، خاصة إنها من الأكلات السهلة وغير المُكلفة، وتعد وجبة كاملة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية من البروتينات والنشويات والدسم الكامل.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل مكرونة وايت صوص، في المنزل بخطوات سهلة وسريعة دون تكلفة.

مكونات مكرونة وايت صوص

- مكرونة من أي نوع.

- صدور فراخ مقطعة.

- 2 ملعقة زيت.

- 2 ملعقة زبد.

- 2 ملعقة دقيق.

- 2 ملعقة شيدر مبشور.

- بقدونس مفروم.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

- كمون.

- سماق.

- قرفة.

- زنجبيل.

- 2 كوب حليب.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

- قومي بسلق المكرونة في ماء كثير، مع ضرورة وضع ملعقة من الملح وملعقة زيت حتى لا تلتصق سويًا.

- قومي بتشويح البصل، ثم الثوم، في الزبدة أو السمن، ثم ضعي الدجاج.

- وعاء آخر، ضعي الزبدة مع الدقيق، وقلبيه جيدا باستمرار، حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم ضيفي الحليب مع الكريمة، حتى تحصلين على السمك المطلوب لعمل الصوص الأبيض.

- ضيفي المكرونة، ثم البصل والدجاج، مع التقليب الجيد.

- ثدمي المكرونة ساخنة، مع إضافة الجبنة الشيدر المبشورة، والبقدونس المفروم.

طريقة عمل مكرونة بوايت صوص والجمبري

- مكرونة بنا مسلوقة

- كريمة

- لبن

- دقيق

- زبدة

- قرفة

- جوزة الطيب

- ملح

- فلفل أسود

- ريحان طازج

- ثوم مفروم

- جمبري وسط بدون قشر

طريقة عمل مكرونة بـ وايت صوص والجمبري

- شوحي الثوم المفروم مع الجمبري والزبدة والملح والفلفل والقرفة وجوز الطيب والريحان المفروم في الزبدة على نار متوسطة.

- في وعاء آخر، شوحي الدقيق مع الزبدة ويضاف الكريمة واللبن.

- اتركي القدر على النار حتى يصبح الصوص سميكا.

- ضيفي المكرونة إلى الخليط وقلبي جيدًا.

- ارفعي الخليط من على النار وقدمي المكرونة بالوايت صوص ساخنة مع رشة روزماري.