تعرف على سبب وفاة عروس الأقصر بعد زواجها.. لا تهمل هذه الأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين طرفة عين، تحولت فرحة الزواج العارمة لمأتم، فأصوات الزغاريد المتعالية والأغنيات تحولت لـ صراخ وعويل، على فقدان العروس «زهراء» 29 عامًا أنفاسها الأخيرة، عقب زواجها مساء أمس، بمدينة طيبة شمال الأقصر، لترحل عن عالمنا بعدما استعدت لحياة جديدة، لم يلهمها القدر للحاق بها.

سبب وفاة عروس الأقصر

ووفقًا لتقارير وفاة عروس الأقصر، فلا يوجد شبهة جنائية مُطلقًا، طبقًا للتقرير الطبي الذي أكد أن الوفاة طبيعية، وكانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب التشنجات والخوف من ليلة الزفاف.

أعراض التعرض للهبوط الحاد في الدورة الدموية

وتأتي أعراض التعرض للهبوط الحاد في الدورة الدموية، بحسب موقع «webmd»، على النحو التالي:

الدوخة

الدوار

عدم الثبات أو الاتزان

عدم وضوح الرؤية

ضعف

إعياء

غثيان

البرد

إغماء

جلد شاحب

أسباب الهبوط في الدورة الدموية

ويعود التعرض للهبوط الحاد بالدورة الدموية، لهذه الأسباب:

- فقدان الدم من النزيف.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- أمراض عضلة القلب التي تسبب قصور القلب.

- تعفن الدم والتهاب دم حاد.

- الجفاف الشديد من القيء والاسهال والحمى.

- رد فعل على الدواء أو الكحول.

- الحساسية المفرطة التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

- الحمل.

- المشاكل الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية.

- مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

- تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية.

- فشل القلب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- اتساع أو تمدد الأوعية الدموية.

- ضربة الشمس.

- مرض الكبد.

هل الخوف سبب التعرض للهبوط الحاد المؤدي للوفاة؟

من جانبه، شرح الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالخوف الشديد، الناتج عن رهبة الزواج، والتي تعاني منه العديد من الفتيات، وما يتبعه من تغييرات فسيولوجية كبيرة في الجسم، لارتفاع مستويات هرمون الأدرينالين، عادًة ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في العضلات، وارتفاع مستويات الأدرينالين في الدم، وتليف في القلب، إلى أن يصل الأمر إلى حدوث أزمة قلبية وانخفاض ضغط الدم بشدة، وبالتالي الوفاة.

تفاصيل وفاة عروس الأقصر

وكان اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، تلقى بلاغًا من مباحث مركز شرطة طيبة شمال المحافظة، يفيد بالعثورعلى جثة العروس، إذ حاول زوجها إيقاظها لكنها فارقت الحياة.