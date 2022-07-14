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الامارات | رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته

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روما - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقال دراغي، في بيان لمجلس الوزراء، "أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية".

 

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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