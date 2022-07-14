الامارات | دعاوى بالجملة من مئات النساء ضد سائقي «أوبر» في اميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى بالجملة من مئات النساء ضد سائقي «أوبر» في اميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت 550 سيدة في الولايات المتحدة دعاوى قضائية ضد شركة «أوبر» بتهم الاعتداء الجنسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن راكبات أوبر المتقدمات بالدعاوى يزعمن تعرضهن لاعتداءات جنسية.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تضمنت «الاختطاف، الاعتداء الجنسي، التعنيف الجنسي، الاغتصاب، الاحتجاز، المضايقات، التحرش، أو الاعتداء على يد سائقي أوبر».

وتم إيداع الشكاوى يوم أمس الأربعاء لدى المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورينا.

وقال متحدث باسم شركة أوبر إن الاعتداء الجنسي يعد جريمة مروعة، مؤكدا أن الشركة تتعامل مع كل شكوى بجدية.

وأوضح أن الشركة وضعت خاصيات سلامة جديدة، وتدابير لحماية الركاب، وأنها أصبحت أكثر شفافية فيما يتعلق بالحوادث الخطيرة.

وأشار إلى أنه لا يمكنه التعليق على قضايا محل النزاع حاليا، إلا أن الشركة تواصل جعل مسائل السلامة في مركز اهتمامها.

وتشير الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة سليتر شولمان إلى أن مزاعم الاعتداءات الجنسية وقعت في عدد من الولايات الأميركية.

والشهر الماضي نشرت شركة «أوبر» تقريرها الثاني عن السلامة في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير وقوع 998 حادثة اعتداء جنسي، بينها 141 حادث اغتصاب في 2020

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