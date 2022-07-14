«مالهاش أمان».. اتهام جديد من زوج البلوجر آمال أبو المجد لها بعد تعديه عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد أحمد جوبا، زوج البلوجر آمال أبو المجد، للحديث مُجددًا عن أزمته مع زوجته، التي اتهمته بالاعتداء عليها ومحاولة إجهاضها بسبب الخلافات الزوجية والمالية بينهما، بعدما اتهمته بالاعتماد عليها وما يتعلق بمسؤوليات المنزل.

وشارك زوج البلوجر آمال أبو المجد، بصورة له، ظهر بها بملامح غريبة وغير معتادة، وهو يرد على أحد متابعيه متسائلًا عن سب تغير ملامحه، ليرد: «زعل والله وحزن على كل لحظة وكل يوم عشته مع حد ملوش أي أمان، وفي ثانية بيبيع ويغدر، ويبقى أهم حاجة الكلام على الفلوس، لكن الأهم والأغلى العشرة».

زوج آمال أبو المجد يكشف حقيقة ضربه لها

وخلال الساعات الماضية، نشر أحد الحسابات الخاصة بنشر آخر مستجدات أزمة آمال أبو المجد وزوجها، إذ تداول مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها أحمد جوبا، زوج البلوجر الشهيرة، والتي كشف خلالها حقيقة تعديه عليها بالضرب.

وخلال الفيديوهات كشف أحمد جوبا زوج آمال أبو المجد، أنه لم يتعدى بالضرب على زوجته مثلما اتهمته، إذ عرض مقطع فيديو صغير، ظهر خلاله في توقيت الواقعة، وكان جالسا رفقة أشقاءه على أحد المقاهي بالمنطقة، ليفاجئ بدخول زوجته البلوجر عليه، ومحاولاتها لتوبيخه أمام المارة

وتابع: «كنت قاعد أنا وأخواتي زي ما أنتوا شايفين على القهوة، وهي نزلت من عربيتها الحمراء، وفي نزلتها كمية شتيمة غير عادية من أول ما نزلت، ولاقيتها بتقولي هات التليفون، روحت قافل بوقها من كتر الشتيمة، وأخويا الكبير بيقولي رايح فين، قولتله رايح على البيت ومشيت معايا».

وكانت البلوجر آمال أبو المجد تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما اتهمت زوجها بالتعدي عليها ومحاولة إجهاضها.