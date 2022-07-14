الامارات | السعودية.. انتهاء تشريح جثمان الصيدلي المصري وإعادته للقاهرة على نفقة الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. انتهاء تشريح جثمان الصيدلي المصري وإعادته للقاهرة على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة بشأن الصيدلي المصري أحمد محمد عبدالهادي، الذي قتل أثناء تأدية عمله بالمملكة على يد إحدى السيدات السعوديات.

وقال المصدر لموقع "القاهرة 24"، والذي لم يكشف عن هويته، إنه تم الانتهاء من عملية تشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي وإصدار تقرير بعملية التشريح وتحويله إلى النيابة العامة لتقرر عملية تسليم الجثمان لذويه ثم شحن الجثمان إلى مصر ليوارى الثرى بمسقط رأسه.

وأكد المصدر أن جثمان الصيدلي المصري سيتم شحنه على نفقة الدولة لجمهورية مصر العربية.

وفي وقت سابق، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أسرة الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي، وقدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وشددت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.

يذكر أن أحمد حاتم ماضي من قرية كفر دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها.

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