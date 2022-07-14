الامارات | الكويت.. انتحار عسكري أثناء تواجده في إحدى ميادين الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. انتحار عسكري أثناء تواجده في إحدى ميادين الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم عسكري في الجيش الكويتي على إطلاق الرصاص على نفسه من سلاح ناري في ميادين الرماية الكائنة في منطقة صبحان، حيث سُجلت قضية «شبهة انتحار».

وقال مصدر أمني كويتي إن العسكري، وعقب قيامه بإصابة الهدف أثناء الرماية بطلقة أولى، صوّب مسدسه تجاه نفسه وأطلق منه رصاصة ثانية أدت إلى وفاته، حسب إفادة شهود عيان.

وتابع المصدر أنه سُجلت قضية جناية بمسمى (شبهة انتحار) أحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المثبة في الموقع، للوقوف على ملابسات الواقعة حسب صحيفة «الراي».

من جهتها، أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن هذه الحادثة وقعت في ميادين رماية خاصة يرتادها الجمهور، وهي غير تابعة لوزارة الدفاع ولا تقع ضمن مسؤوليتها.

وتأتي الواقعة بعد يوم من قيام عسكري بقتل زميله في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع.

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