مارسيا جاي ريكي.. تعرف على المرأة التي أخرجت صورة الكون الشهيرة للنور (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عدة أيام نشرت أعمق صورة للكون على الإطلاق، وأبهرت الجميع بمجرد أن نشرتها ناسا انتشرت في كل دول العام احتفاء بها، وانبهارا بحجم الكون المتنامي غير المحدود، ولعل تلك الصور التي نراها اليوم هي حدثت منذ ملايين السنين الضوئية، وليست صورة حالية ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تلك الصورة مصدر إبهار للجميع، والأكثر إبهارا أن امرأة هي من كانت سببا رئيسيا في خروج تلك الصورة للنور، هي الفلكية الأمريكية مارسيا جاي ريكي، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عنها بحسب ما نشر موقع «نيويورك تايمز».

من هي مارسيا جاي ريكي مخرجة صور ناسا الجديدة عن الكون؟

ولدت عالمة الفضاء مارسيا في 13 يونيو 1951، أي تبلغ من العمر 71 عاما.

ولدت عالمة الفلك في ولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متزوجة من عالم الفلك جورج إتش ريكي.

صممت مارسيا جاي ريكي وبنت هي وفريقها NIRCam، وهي الكاميرا القريبة من الأشعة تحت الحمراء التي تعد جزءًا من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وكان ذلك في عام 2017، فقد رفعت مارسيا المرآة، وهي جزء من عملية استمرت لسنوات وبلغت ذروتها في الإطلاق الناجح في 25 ديسمبر من عام 2017.

مارسيا البالغة من العمر 71 عاما، وتعمل في علم الفلك بـ أمريكا هي قائدة مجموعة البحث الخاصة بكاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة، على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو جهد بقيمة 10 مليارات دولار لاستكشاف المناطق البعيدة للكون، وهي أستاذة في علم الفلك ومرصد ستيوارد بجامعة أريزونا.

تليسكوب جيمس ويب كان هو ما ألتقط تلك الصورة التي عرفت بأنها أعمق صورة لـ الكون.

ما صممته مارسيا عبارة عن نظام تصوير متكامل مكون من 4 كاميرات، وتشمل هذه الكاميرا القريبة من الأشعة تحت الحمراء، أو NIRCam، بمثابة مصور التلسكوب ذي الطول الموجي القصير وتقودها مارسيا بنفسها بينما يعمل جورج ريكي، زوج مارسيا وأستاذ علم الفلك في مرصد ستيوارد في UArizona، كقائد لفريق علمي لجهاز منتصف الأشعة تحت الحمراء، أو MIRI، والذي سيراقب الكون بأطوال موجية أطول.