متابعو أمينة شلباية يبدون إعجابهم بفيديو إتيكيت أكل البسلة: والله أنتٍ عسل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنشر خبيرة التجميل أمينة شلباية منذ عودتها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فيديوهات ومقاطع قصيرة لتعليم الناس قواعد الإتيكيت وتعتز كثيرا بتلك المقاطع، ومن بين ما نشرته قواعد أكل الأرز، والملوخية وغيرها من الأكلات التي يشتهر بها المجتمع المصري، وآخر ما نشرته قواعد الإتيكيت في أكل البسلة.

إتيكيت أكل البسلة

ظهرت أمينة شلباية وهي ممسكة بطبق من البسلة ومعها شوكة وسكينة وعرضت 3 طرق خاطئة لأكل البسلة، وأوضحت في بداية الفيديو أنه يجب أخذ كمية من البسلة بالمعلقة في الطبق ثم البدء في أكلها، وحددت الطرق الخاطئة، أولها وضع البسلة في الشوكة مثل المكرونة وعمل صوت عالي، وثاني طريقة هي أكلها مثل الأرز على الشوكة، وثالث طريقة هي هرسها في الطبق لأكلها بسهولة، كل تلك الطرق مرفوضة تماما، بحسب خبيرة الإتيكيت.

وأوضحت أمينة شلباية أن الطريقة الصحيحة لأكل البسلة هي بقلب الشوكة ووضع البسلة على ظهرها بالسكينة ثم أكلها، وتلك هي الطريقة الصحيحة.

تعليقات الجمهور على فيديو أمينة شلباية

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع فيديو أمينة شلباية ورغم أنه من قواعد الإتيكيت، إلا أن البعض شعر أنه فيديو كوميدي وجاءت التعليقات على ذلك، فكان من بينها: «والله يا أمينة أنتي عسل استمري في الفيديوهات دي»، و«إيه يا جماعة ده أنا عيشت عمري كله إزاي من غير ضحك الإتيكيت ده»، و«جماعة أنا لو أكلت البسلة كده هتزول من وشي»، و«طول عمري بتعلم منك يا أمينه من أيام البرنامج علي طول مميزة وجميلة وراقية ورقيقة وعايزه كل الناس تبقي شيك زيك بحبك أوي واستمري أحنا بنتعلم كتير منك من زمان»، و«جماعة حد غيري شايف الفيديو ضحك؟».