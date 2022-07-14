«مش برد مروحة».. علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

«ده دور برد عادي من المروحة»، أصبحت هي الحجة الأكثر رواجا في الوقت الحالي، لأي شخص يشعر بتوعك او الإنفلونزا، ولكن هناك أعراض يمكن التفريق بها بين البرد الموسمي والذي يمكن أن تصاب به بسبب المروحة، وأعراض فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تصاعد موجة الإصابات بكورونا مرة أخرى في الوقت الحالي، وذلك بحسب دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطة، في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة «إكسترا نيوز» عن الفرق بين البرد وكورونا.

أعراض الإصابة بـ برد المروحة

النوم تحت المروحة بشكل عام في الصيف أو الشتاء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنزلات برد المروحة، والإنفلونزا، وهي تختلف قليلا عن أعراض كورونا، إذ أن النوم تحت المروحة يؤدي إلى الأعراض التالية:

صداع في الرأس.

وجع في الحنجرة.

يمكن أن تسبب المروحة وجع في البطن.

وجع في العضلات والمفاصل.

الشعور البسيط بتكسير في الجسم.

ظهور حمى تختفى سريعا.

ماذا يحدث في الجسم عند النوم تحت المروحة؟

المروحة تحافظ على دورة هواء ثابتة في الغرفة، كما تساعد على النوم بسبب صوتها المنخفض، ولكنها تسبب مشكلات صحية أيضا، مثل أنها تسبب الحساسية بسبب إصارتها للغبار وحبوب اللقاح، ويمكن أن تجعل من ينام تحتها باستمرار بالإصابة بالجيوب الأنفية، وتسبب المروحة كذلك التشنج وتوتر العضلات، ويفضل عدم استخدام المروحة الثابتة إنما المتحركة او مروحة السقف.

أعراض الإصابة بكورونا

تختلف أعراض كورونا، إذ يكون بها وجع الحنجرة أقوى بكثير.

يمكن أن يحدث فقدان لحاستي الشم وتذوق الطعام.

وجع في الرأس مستمر لا يزول.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم مستمر.

يحدث وجع في المفاصل والعضلات أقوى من وجع المروحة.

من الممكن حدوث وجع في الأسنان والأذن.

يجب فور الشعور بتلك الأعراض عزل نفسك فورا عن بقية المنزل، مع أخذ بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية، وإذا ازدادت حدة الاعراض الذهاب فورا للمستشفى والطبيب المختص لعمل الإجراءات اللازمة لسلامة نفسك والشفاء من كورونا.