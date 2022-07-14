الامارات | "حرام اللي بتعمليه فيا".. الكشف عن تسجيلات صوتية لقاتل نيرة أشرف قبل ذبحها

شكرا لقرائتكم خبر عن "حرام اللي بتعمليه فيا".. الكشف عن تسجيلات صوتية لقاتل نيرة أشرف قبل ذبحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أوراق التحقيقات عن محادثات نصية عبر تطبيق "فيس بوك" مع حسابات متنوعة لطالب المنصورة محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام بوابة جامعة المنصورة.

ومن ضمن التسجيلات التي يتعلق محتواها بالواقعة حسب "العربية. نت" تسجيل صوتي مثبت به: "هو الموضوع في الأول أن أحنا ارتباط وحب ومش عارف إيه وفي الآخر حصلت الحوارات اللي انتي عرفاها اللي مش هقعد أهرى فيها كتير.. وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى أصحاب ووقفت معاكي.. ومفيش زميل يعمل كده.. هاتي لي واحد يعمل اللي عملته معاكي وتقولي لي في الآخر زميل مش أصحاب".

وبفحص تطبيق "انستغرام"، تبين أيضا وجود حساب يحمل اسم naiiraashraf وعليه تم التقاط صور بصيغة printscreen لمحادثات نصية مع حسابين يتعلق محتواهما بالواقعة محل التحقيق، ومن ضمنها تسجيل صوتي والثابت به: "هو انتي عاوزة توصلي لأيه أنا مش فاهم بجد.. انتي حاسة باللي أنا فيه بسببك.. انتي مش حاسة بأي حاجة انتي حاسة نتیجة اللي بتعمليه فيا دلوقت.. أنا مش هستحمل أكتر من كدا إيه اللي جد.. انتي مش قادرة تستوعبي أني بحبك وقولتي صحاب أو زمايل”.

وفي تسجيل صوتي آخر قال الجاني: "حرام بجد اللي أنا فيه واللي بتعمليه فيا.. أنا بتكلم وببعت في رسايل وماسدجات ومش طالب غير أني أشوفك".

وتسجيل صوتي آخر: "أنا حاجزلك كتب وبعمل لك في حاجات وكل شوية أعمل لك حاجات في الكلية وما بحبش أتكلم كتير .. وفي الآخر أنا مش طالب منك حاجة غير إني أشوفك.. مش دي صحوبية.. وبتبقي فاتحة وبتردي على ناس تانية وأنا في ستين داهية صح.

وتسجيل صوتي آخر: "أنا مش عايز حاجة غير أني أشوفك".

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