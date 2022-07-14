الامارات | مصر.. كشف تفاصيل تصوير اسئلة امتحان الفيزياء ونشرها على مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. كشف تفاصيل تصوير اسئلة امتحان الفيزياء ونشرها على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي، إنه تم ضبط المتسببين في تصوير بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء من داخل سيارة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهى من أوراق الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب تابعة للجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم إحالة المتسببين للتحقيق وسوف تعلن الوزارة نتيجة التحقيق خلال الأسبوع المقبل ولا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، متابعًا أنه لا سيما أنها تسير بانتظام شديد وأن المتسبب ليس طالبًا من الأساس، وأن هذه الورقة ليست ورقة امتحانية وإنما من مظروف الأسئلة الاحتياطية.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الكيمياء. بحسب «القاهرة 24»

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش منها 4 حالات غش في مادة التاريخ بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ ورصد حالة غش في مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول.

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