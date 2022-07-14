رد حاسم من «الإفتاء» على أداء صلاة الجنازة في المنزل: يجوز في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ثواب أداء صلاة الجنازة يحرص الكثيرون عليه، حتى وإن لم يكن الميت من ذويهم، فيسعون للحصول على أجرها، ولذلك طرح البعض تساؤلا عن جواز أداء صلاة الجنازة في المنزل نظرًا، لأن البيت مجاور للمنزل ويمكنهم سماع الشيخ جيدا، فهل يصلون خلفه ويحصلون بذلك على ثواب صلاة الجنازة في البيت؟.

حكم أداء صلاة الجنازة في البيت

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل، بإمكانية جواز أداء صلاة الجنازة في البيت، ولكن بشرط واحد، وهو بحسب توقف اتجاه البيت، فإذا كان المنزل خلف المسجد والباب مفتوح على باب المسجد وتكاد تكون الصفوف متصلة، فيمكن هنا أداء صلاة الجنازة في المنزل.

حالات ممنوع فيها أداء صلاة الجنازة في المنزل

وأضافت «الإفتاء» أنه إذا كان البيت في اتجاه فوق أوأمام أو جنب أو خلف عن المسجد، وكان المسجد منفصل تماما عن البيت ولا توجد أي طريقة للاتصال المباشر، فهنا لا يجوز أداء الصلاة على الميت في البيت، وفي هذه الحالة من يريد أن يصلي الجنازة فينزل إلى المنزل ويصلي مع الجماعة التي تصلي، بحيث تصح صلاته ويحظى بثوابها المكتوب في السنة النبوية المطهرة.