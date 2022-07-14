بطلة أفريقيا للشطرنج تحت 10 سنوات: أتمنى الفوز ببطولة العالم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رغد علاء الدين، الفائزة ببطولة أفريقيا للشطرنج تحت سن 10 أعوام، إن والدها علمها اللعبة عندما كانت في الرابعة والنصف من عمرها: «دايما كنت بشجع نفسي أني ألعب وأحصل على المركز الأول على الجمهورية وإن شاء الله أمثل اسم مصر وأكون الأولى على العالم».

نبوغ منذ البطولة الأولى

وأضافت علاء الدين خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «أول بطولة لي كانت منافسات الجمهورية وفزت بها، ثم خضت التصفيات وفزت بها، وتاهلت إلى بطولة أفريقيا للمرة الأولى، وفي هذا العام تأهلت إلى بطولة أفريقيا أيضا وفزت بها».

وتابعت الفائزة ببطولة أفريقيا للشطرنج تحت سن 10 أعوام: «والدي يمرنني على اللعبة حتى الآن، إذ يبلغ عمري 9 سنوات ونصف، هي لعبة رائعة لأنها تنشط العقل وتجعلني أكثر ذكاءً، إذ أصبحت أكثر قدرة على حل المسائل الصعبة بشكل أكثر سهولة».

تهنئة محافظ الشرقية

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبة نادي ههيا ومنتخب مصر للشطرنج لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشطرنج (فتيات) التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 10 يوليو الجاري بلوساكا بدولة زامبيا، معربا عن أنه يتمنى له أن تواصل التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.