تفاصيل صادمة وراء تحول نجل روائي شهير إلى فتاة: العائلة تقف ورائها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أعلن الروائي الأمريكي من أصل أفغاني خالد حسيني أن ابنه حارس قد أصبح متحولا جنسيا، مؤكدًا فخره بقرارها باجراء عملية ليصبح فتاة.

وأعلن «حسيني» موافقته على ذلك بل وأبدى تشجيعه لابنه «حارس» الذي تحول لفتاة ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بالأمس ظهرت ابنتي حارس كـ متحول جنسيا لم أقل أبدا أكثر فخرا بها لقد علمت عائلتنا الكثير عن الشجاعة والحقيقة.. أعلم أن هذه العملية كانت مؤلمة لها، أنها رصينة تجاه القسوة التي يتعرض لها المتحولون جنسيا ولكنها قوية وشجاعة».

عائلتها تقف ورائها

وأكد حسيني أن الأسرة تدعم قرار «حارس» كـ متحولة جنسيا، وستكون معها في هذه الرحلة الجديدة، معلقًا على صورته مع ابنه: «أحب ابنتي أنها جميلة وحكيمة ورائعة، سأكون بجانبها في كل خطوة على الطريق عائلتنا تقف ورائها».

والدها طبيب وروائي أفغاني

جدير بالذكر أن خالد حسيني كاتب وطبيب أفغاني أمريكي يبلغ من العمر57 عاما، ولد في العاصمة الأفغانية، وحققت رواياته مبيعات كثيرة، إذ احتلت روايته الأولى «عداء الطائرة الورقية» صدارة قائمة الكتب الأكثر مبيعا لمدة 4 أسابيع، أما روايته الثانية «ألف شمس ساطعة» تصدرت قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأكثر الكتب مبيعاً لمدة 21 أسبوعا و49 أسبوعا لأفضل غلاف فني وصلت مبيعات كلتا الروايتين إلى 38 مليون نسخة على الصعيد الدولي.