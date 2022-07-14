أكتر من 200 ألف جنيه للمنشور الواحد.. أرباح آمال أبو المجد بعد اعتداء زوجها عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها البلوجر والتيك توكر الشهيرة آمال أبو المجد، قبل العيد مباشرة، بعدما فاجئت متابعيها بتعدي زوجها أحمد جوبا، عليها في الشارع، ومحاولته إجهاضها بالشهر الثالث، رغم قصة الحب التي جمعت بينهما، والتي وثقتها المقاطع والصور مرارًا وتكرارًا عبر حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

آمال أبو المجد: ضربني وحاول إجهاضي بسبب الفلوس

وكشفت آمال أبو المجد، عن سبب ضرب زوجها لها، وتعرضها للضرب عقب أيام من تصدرها محركات الحث على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن السبب هو اعتماده الكامل عليها في توفير نفقات المنزل: «كنا مبسوطين وكويسين قدامكوا بس أنتوا ماتعرفوش إيه اللي بيحصل في البيوت، ده أنا اللي بصرف وأنا اللي بجيب ومعايا إثبات لكل كلمة، وأتجوزنا بفلوسي، أنا قولتله مش عايزة حمل دلوقتي، لأني بعد شهر واتنين وتلاتة لقيت أني شايلة الدنيا لوحدي».

وتابعت «أبو المجد»: «قبلها قالي أنا عايز أعمل مشروع وأدتله الفلوس، كان عايز ينام يصحى المغرب، يشرب قهوة يعمل استوريز، وفيديوهات يضحك عليكوا، وأنا اللي اشتغل وأعمل كل حاجة ده دوري، وأطبطب وأصرف وأعمل كل حاجة، فقررت أني أتطلق وطلبت الطلاق وكان الرد في منتهى البجاحة وقال معندناش طلاق».

أرباح آمال أبو المجد

ووقًا لموقع «influencermarketinghub» لحساب الأرباح على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فأن آمال أبو المجد، تمتلك أكثر من 3 مليون متابع عبر حسابها الرسمي، إذ يصل أرباحها للمنشور الواحد، من 6,507.75 دولار، وحتى 10,846.25 دولار أمريكي، ما يعادل 122.798 جنيه مصري، إلى 204.664 جنيه.