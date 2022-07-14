آخر تقاليع الآيس كريم.. غير قابل للذوبان والشركة تهدئ من قلق المُجربين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الآيس كريم هو الحلوى المثلجة المفضلة للملايين حول العالم في فصل الصيف، لأنها سرعان ما تصبح سائلة ذات مذاق مميز في الحال، غير أن شركة صينية قررت إنتاج آيس كريم غير قابل للذوبان، ما أثار جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آيس كريم مثير للجدل

في الأيام القليلة الماضية تعرضت علامة تجارية صينية تحمل اسم «هيرميس للآيس كريم» لانتقادات، بعد أن قال رواد التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إن بعض منتجاتها لا تذوب، حتى عند تعريضها لدرجة حرارة عالية.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو التي تثبت ذلك، وتظهر بقاء الآيس كريم صلبا كما هو، كما تم تركها في غرفة تبلغ 31 درجة مئوية لمدة ساعة أو أكثر ولم تتأثر أيضاً، وفقا لموقع «ND TV» الهندي.

ذعر المواطنين ورد الشركة

وبعدما انتشرت الفيديوهات والأخبار حول الآيس كريم غير القابل للذوبان، انتشر قلق الناس، ما دفع المستخدمين إلى التساؤل عن ارتفاع أسعار الشركة، وما إذا كانت المنتجات محملة بالمواد المضافة، وإذا كانت تلك المواد صحية أم لا؟.. وخرجت الشركة لترد على تساؤلات الناس عبر تصريحاتها مشددة على أن منتجاتها تتماشى مع اللوائح الوطنية لسلامة الأغذية.

وقال وانغ سيلو، كبير مفتشي الأغذية الوطنيين في الشركة:«إن المنتجات المستخدمة لتكثيف الآيس كريم كانت آمنة»، وذلك للتأكيد على سلامة وصحة المواد المستخدمة لجعل الآيس كريم ثابتا غير قابل للذوبان ولطمأنة المستخدمين وعملاء الشركة.

أما العلامة التجارية المسؤولة فقالت في منشور لها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي: «نعتقد أنه ليس من العلم أن نحكم على جودة الآيس كريم من خلال الخبز، أو التجفيف، أو تسخين الآيس كريم، حيث تمت الموافقة على استخدام المثبتات، وهي مادة مضافة غذائية تستخدم للحفاظ على البنية العامة للايس كريم، شائعة الاستخدام في المثلجات بكميات كبيرة، ومصرحة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية».