أعراض نقص فيتامين B12.. تعرضك لمخاطر صحية وعقلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم للعديد من الفيتامينات المهمة التي تساهم في تعزيز صحته وتقوية جهازه المناعي، ومنها فيتامين B12، الذي يعد واحدا من العناصر المهمة التي يحتاجها كل إنسان، ورغم ذلك يعاني العديد من الأشخاص من أعراض نقص هذا الفيتامين، ما قد يتسبب لهم في مشكلات صحية متعددة.

وفي هذا السياق تستعرض السطور التالية أعراض نقص فيتامين B12، حسبما ذكر موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

أعراض نقص فيتامين B12

يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للقيام بالعديد من العمليات، مثل تخليق الحمض النووي، وإنتاج الطاقة، وتعزيز ظيفة الجهاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من وجود هذا الفيتامين في العديد من الأطعمة، إلا أن نقصه شائع نسبيا، وغالبًا ما يكون هذا بسبب المدخول الغذائي المحدود، أو سوء الامتصاص، أو استخدام الأدوية المستنفدة لـB12.

وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 فيما يلي:

1- الشعور بالتعب

إذا كنت تعاني من انخفاض أو نقص في فيتامين ب 12، فمن المحتمل أن تشعر بالإرهاق، حيث تحتاج خلايا جسمك إلى B12 لتعمل بشكل صحيح، وعلى هذا النحو، يمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات هذا الفيتامين إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء بصورة طبيعية، مما قد يضعف توصيل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

2- شحوب الجلد

علامة أخرى يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 وهي الجلد الشاحب أو الأصفر، وتسمى هذه الحالة بفقر الدم، فإن فقر الدم المرتبط بنقص هذا الفيتامين قد يجعل بشرتك شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الناضجة والصحية في الجسم.

كما يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا في حدوث حالة تسمى اليرقان، مما يجعل جلدك وبياض عينيك يتحولان إلى لون مصفر.

3- الشعور بالصداع

يمكن أن يؤدي قصور ونقص فيتامين ب 12 إلى حدوث آثار جانبية عصبية، بما في ذلك الصداع، وفي الواقع يعد الصداع من أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا والمتعلقة بنقص فيتامين ب 12 عند كل من البالغين والأطفال.

4- الشعور بالاكتئاب

يعد فيتامين ب 12 ضروريًا لعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر نقص هذه العناصر الغذائية على صحتك العقلية، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

5- صعوبة التركيز

تعد صعوبة التركيز من أعراض نقص فيتامين B12 أيضا، بسبب التأثيرات السلبية على الجهاز العصبي.