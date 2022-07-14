الامارات | عمدة برلين مع إطفاء أنوار معالم في المدينة بعد منتصف الليل

شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة برلين مع إطفاء أنوار معالم في المدينة بعد منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت عمدة العاصمة الألمانية برلين، فرانتسيسكا جيفي، عن تأييدها لإطفاء الإضاءة من بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة في المدينة، مثل مبنى البلدية الأحمر أو معلم بوابة براندنبورغ. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: «في الوضع الذي نحن فيه يجب دراسة كل الاحتمالات لترشيد استهلاك الطاقة».

ورأت أن عدم إنارة بعض المباني اعتباراً من منتصف الليل يعد بمثابة حل وسط معقول. وأوضحت: «المهم أن نرشد أولاً في المجالات التي لا يكون فيها الأمر مؤلماً».

وأضافت جيفي أنه يجب أن يكون الهدف بوجه عام هو زيادة الوعي «وأعتقد أن علينا أن نستفيد من كل الإمكانات لترشيد استهلاك الطاقة، وهكذا نشأت عندما كنت طفلة أنه عندما لا يكون أحد في الغرفة، يتم إطفاء النور، هذا أمر شديد البساطة، وليس جديداً».

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