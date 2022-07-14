الامارات | أعراض الورم المخاطي الصفاقي الكاذب

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الورم المخاطي الصفاقي الكاذب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية لعلم الأورام، إن الورم المخاطي الصفاقي الكاذب Pseudomyxoma peritonei هو نوع سرطان نادر ينشأ عادة في الزائدة الدودية.

وأوضحت أن منشأ الورم الرئيس يكمن في الخلايا الكأسية، التي تفرز المخاط والموجودة بكثرة داخل الزائدة، مشيرة إلى أن الأعراض الدالة على هذا الورم تتمثل في ألم البطن والانتفاخ والاستسقاء واضطرابات الجهاز الهضمي وألم الحوض وتغييرات الوزن وزيادة محيط الجسم.

وشدّدت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي، تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة، والتي تؤثر بالسلب في وظيفة القولون والأمعاء الدقيقة والمعدة والكبد، ما يؤدي إلى سوء التغذية وفقر الدم، فضلاً عن ارتفاع خطر الوفاة.

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