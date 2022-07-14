الامارات | «أمير الشعراء» في رحلة عاشرة مع القصيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» في رحلة عاشرة مع القصيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، باب التسجيل في الموسم العاشر لـ«أمير الشعراء»، أمام الراغبين في المشاركة عبر موقع البرنامج الإلكتروني حتى 12 أغسطس المقبل.

وأوضحت اللجنة أن من شروط المشاركة ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها على 20 بيتاً، ولا تقل عن ثمانية أبيات، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً.

وستفرز لجنة التحكيم من جانبها طلبات الترشيح وتقيّم القصائد، وستُجرى المقابلات بعد انتهاء فترة التسجيل وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، لاختيار القائمة النهائية للذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، للمنافسة على لقب أمير الشعراء، وصولاً إلى الحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء» والبردة التي تمثل إرثاً تاريخياً عربياً، والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة، ومليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم.

ويعد برنامج «أمير الشعراء» مناسبة ثقافية وأدبية تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين في حب الشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، لتحقيق البرنامج أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية.

لجنة التحكيم ستقيّم المشاركات، وستُجرى المقابلات بعد انتهاء فترة التسجيل وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news