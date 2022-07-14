الامارات | تونس: الموسيقى السيمفونية تعود إلى مدينة الجم

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الموسيقى السيمفونية تعود إلى مدينة الجم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاءت الشموع أروقة القصر الروماني بمدينة الجم التونسية، وانسابت الموسيقى الحالمة بين أرجائه من جديد بعودة المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا. وانطلقت الدورة الـ35 للمهرجان، أول من أمس، تحت شعار «العودة إلى الجم»، بمشاركة فرق سيمفونية محلية وعالمية ستحيي سلسلة من الحفلات في قصر الجم الأثري حتى 13 أغسطس المقبل. وأحيا أمسية الافتتاح الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة مراد الفريني، بالشراكة مع مسرح أوبرا تونس.

وقالت وزيرة الشؤون الثقافية في تونس حياة قطاط القرمازي: «المهرجان هو باكورة المهرجانات الصيفية، مهرجان له قيمة، يقدم موسيقى راقية، تروق لعدد كبير من الجمهور، ويقام في مكان أثري يحمل عبق التاريخ».

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