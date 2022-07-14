الامارات | الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجمعية الفلكية السعودية بجدة، أمس، أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة غداً، عند أذان الظهر، مشيرة إلى أنه التعامد الثاني والأخير خلال العام الجاري.

وقال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة عبر موقع «تويتر»: «ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم 15 يوليو 2022 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 27ر12 ظهراً».

وأضاف:«عندها ستكون على ارتفاع (90 درجة) تقريباً ويختفي ظل الكعبة وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام».

وشهدت سماء الوطن العربي أمس اكتمال قمر ذي الحجة ومثل ثالث بدر عملاق والأقرب للعام الجاري.

يُشار إلى أن تسمية البدر العملاق تطلق على القمر «البدر المكتمل»، والتسمية العلمية هي «بدر الحضيض» بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتراً. ويعد هذا التوقيت من الشهر مثاليّاً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news