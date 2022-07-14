الامارات | المبالغة في وضع العطر خلال الصيف.. قد تكون مضرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المبالغة في وضع العطر خلال الصيف.. قد تكون مضرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بوضع القليل من العطر خلال فصل الصيف؛ لأن بعض مكونات العطور تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

وأوضح أن زيوت البرغموت واللافندر والليمون والأَرز مثلاً تُزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس؛ إذ تؤدي المواد الكيميائية الموجودة بها عند ملامسة البشرة مع التعرض في الوقت نفسه للأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة الموجودة بأشعة الشمس إلى حدوث ما يعرف باسم «التسمم الضوئي»، والذي تتمثل أعراضه في التهاب الجلد واحمراره، وأحياناً تغير لونه إلى البني أو الرمادي أو الأزرق في المناطق، التي تعرضت لضوء الشمس.

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