أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون.. السر في 3 مشروبات ساخنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من التهابات القولون العصبي التي تسبب الشعور بالآلام المزمنة خاصة عند تناول الأطعمة خاصة الحارة، لذلك يبحث المرضى عن أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون.

وعلى هذا النحو يستعرض «هن» أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون، بحسب verywellhealth العالمي المعني بشئون الصحة العامة.

أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون

ومن بين الوصفات التي تعد أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون، الآتي:

تدفئة منطقة البطن

يمكن أن يساعد تطبيق الدفء على بطنك في تهدئة الشعور بالآلام، وتخفيف آلام القولون العصبي، فهناك عدة طرق لاستخدام الحرارة على معدتك، وهي:

- استخدام وسادة التدفئة.

- وضع زجاجة الماء الساخن.

- وضع الكريمات الرياضية التي تعالج الألم عن طريق خلق شعور بالدفء.

تناول كوبا من الشاي

مثل وسادة التدفئة يعد فنجان الشاي الساخن من وسائل علاج القولون العصبي، والذي يمكن تناوله بكل من النكهات الآتية:

- شاي بالنعناع.

- شاي بالينسون.

- شاي بالشمر.

تناول الطعام بعناية

يمكنك تناول الأطعمة الخفيفة والصحية وسهلة الهضم على المعدة، وفي الوقت نفسه، ابذل قصارى جهدك لتجنب الأطعمة التي تسبب المزيد من الانزعاج في المعدة.

تهدئة عقلك وجسمك

يمكن أن يزيد الشعور بالقلق من آلام القولون العصبي، لذلك يجب عليك أن تتسم بالهدوء قدر الإمكان.

العلاج بالتنويم المغناطيسي

يتمتع التنويم المغناطيسي بدعم بحثي قوي لتخفيف أعراض القولون العصبي، بما في ذلك آلام البطن، ولكن عندما تكون في حالة شعور بآلام مزمنة، قد يمكنك اللجوء إلى الأمر من خلال الاسترخاء عند الاستماع إلى قرص مضغوط للتنويم المغناطيسي.