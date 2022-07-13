زوج آمال أبو المجد يكشف حقيقة ضربه لها بمقطع فيديو.. تطاولت عليه بالشتائم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بعد تفاقم الأزمة بين البلوجر والتيك توكر الشهيرة آمال أبو المجد، وزوجها المدعو أحمد جوبا، خرج الأخير للرد عما تعرض له من اتهامات متتالية من زوجته والتي كشفت عنها أمس، في بث مباشر عبر حسابها على «إنستجرام»، بعد تعرضها للضرب المبرح على يديه، ورغبته في إجهاضها، إلى جانب رفضه تطليقه لها إلا عقب تنازلها له عن مسكن الزوجية.

زوج آمال أبو المجد يكشف حقيقة ضربه لها

ونشر أحد الحسابات الخاصة بنشر آخر مستجدات أزمة آمال أبو المجد وزوجها، على منصة الفيديوهات «تيك توك»، مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها أحمد جوبا، زوج البلوجر الشهيرة، والتي كشف خلالها حقيقة تعديه عليها بالضرب.

وخلال الفيديوهات كشف أحمد جوبا زوج آمال أبو المجد، أنه لم يتعدى بالضرب على زوجته مثلما اتضح في الفيديو التي قامت بنشره الأخيرة، إذ عرض مقطع فيديو صغير، ظهر خلاله في توقيت الواقعة، وكان جالسا رفقة أشقاءه على أحد المقاهي بالمنطقة، ليفاجئ بدخول زوجته البلوجر عليه، ومحاولاتها لتوبيخه أمام المارة.

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وتابع: «كنت قاعد أنا وأخواتي زي ما أنتوا شايفين على القهوة، وهي نزلت من عربيتها الحمراء، وفي نزلتها كمية شتيمة غير عادية من أول ما نزلت، ولاقيتها بتقولي هات التليفون، روحت قافل بوقها من كتر الشتيمة، وأخويا الكبير بيقولي رايح فين، قولتله رايح على البيت ومشيت معايا».

آمال أبو المجد تكشف عن سبب ضرب زوجها لها

وخلال حديثها أمس، في بث مباشر، أوضحت آمال أبو المجد أسباب تعرضها للإهانة والضرب على يد زوجها، وذلك بعدما طالبته بالحصول على حقوقها منه وكذلك الطلاق، بسبب اعتماده الكامل عليها في توفير نفقات المنزل «كنا مبسوطين وكويسين قدامكوا بس انتوا ماتعرفوش إيه اللي بيحصل في البيوت، ده أنا اللي بصرف وأنا اللي بجيب ومعايا إثبات لكل كلمة، واتجوزنا بفلوسي، أنا قولتله مش عايزة حمل دلوقتي، لأني بعد شهر واتنين وتلاتة لقيت إني شايلة الدنيا لوحدي».