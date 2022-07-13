السيناريو الأقرب لوفاة عروس الأقصر بعد زواجها.. الارتجاف البطيني السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في دقائق معدودة تحولت لحظات الفرح إلى لطم وصراخ وعويل، وذلك بعدما لفظت عروس أنفاسها الأخيرة، عقب زواجها أمس، بمدينة طيبة شمال الأقصر، إذ تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة طبقًا للتقرير الطبي الذي أكد أن الوفاة طبيعية، وكانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب التشنجات والخوف من ليلة الزفاف.

تفاصيل وفاة عروس الأقصر

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من مباحث مركز شرطة طيبة شمال المحافظة، يفيد بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، وتدعى «زهراء»، متزوجة أمس، ومقيمة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وتقيم بشقة بمدينة طيبة مع زوجها، عثر عليها متوفية، إذ حاول زوجها إيقاظها لكنها فارقت الحياة.

خبيرة علاقات: المجهول بيخوف

ومن ناحيتها علقت الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، على ما تعرضت له عروس الأقصر من مشاعر خوف وقلق كبيرين قبيل وفاتها، وذلك من خلال تصريحاتها لـ«هن»، لافتة إلى أن الخوف من المجهول عادة يسبب الشعور بالهلع للفتيات خاصة أثناء فترة الاستعداد للزواج.

وحثت «حماد» على ضرورة تأهيل الفتيات قبل إتمام الزواج، وذلك كي يتمكن من التعامل الصحيح مع الزوج، قائلة: «محتاجين برنامج للمتزوجين قبل الزواج عشان يديهم معلومات علمية صحيحة بشأن العلاقة الزوجية الصحيحة، ولا يشترط إتمامها في اليوم الأول من الزفاف، حتى لا تشعر العروس بالتوتر والقلق».

فيما كشفت الدكتورة هدى زكريا خبيرة علم الاجتماع، أنه وفق الكثير من العادات المتآصلة داخل بعض القرى والمدن في صعيد مصر، تمنع الفتيات من التعرض للتعامل مع الرجال، وهو ما ينمي في أنفس الكثير من الإناث تخوفات كبيرة قد تصل للذعر خلال الاستعداد لفترة الزواج «البنت بتيجي تتجوز بشكل مفاجئ، دون أي تمهيدات ليها».

طبيب نفسي يكشف عن السيناريو الأقرب لوفاة عروس الأقصر

وبدروه كشف الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية، أن الشعور بالخوف الشديد يتبعه تغييرات فسيولوجية كبيرة في الجسم، وذلك لارتفاع مستويات هرمون الأدرينالين الذي يكون مصحوبا بزيادة ضربات القلب، وزيادة تدفق الدم في العضلات، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمة قلبية وبالتالي الوفاة.

وأوضح أنه عند ارتفاع مستويات الأدرينالين في الدم، يحدث تليف في القلب، وذلك لأن الأدرينالين يتسبب في فتح القنوات للكالسيوم داخل القلب، ومن ثم يندفع لخلايا القلب ولا تتمكن من الاستقرار، وهو ما يُعرف بالارتجاف البطيني، الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشدة، والإصابة بالأزمة القلبية الحادة.

نصائح للعرائس للتغلب على مشاعر الخوف

وقدم الدكتور وليد هنداوي، مجموعة من النصائح للفتيات المقبلات على الزواج حتى يتخلصن من مشاعر الخوف والتوتر:

- يجب على الفتاة أن يكون لديها الوعي والإدراك الكافيين قبل الدخول إلى مرحلة جديدة في حياتها.

- عدم الإنصات لأي أشخاص يحاولون بث الرعب في داخلها.

- الابتعاد عن الإجهاد والتوتر.

- انتظام النوم المبكر.

- التغذية الجيدة.