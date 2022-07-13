فوائد لا مثيل لها للطحالب البحرية.. أكلة رونالدو وميسي وبنزيما

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة الجسدية، الغاية الأولى للرياضيين خاصة لاعبو كرة القدم، وذلك للشعور دائما بلياقة عالية عند لعب المباريات والتميز في تحقيق أفضل النتائج خلال مشاويرهم الرياضية، لذلك كشف مؤخرا، الشيف العالمي ألبيرتو ماستروماتيو، عن إضافته لعنصر غذائي مهم أثناء إعداده الوجبات الغذائية للاعبي كرة القدم العالميين، أمثال كل من ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما.

وبحسب ما كشفت صحيفة «أنفورماليا» الإسبانية، الشيف ألبيرتو ماستروماتيو قال إنه يحرص على إضافة الطحالب البحرية إلى وجبات لاعبي كرة القدم.

أنواع الطحالب البحرية

تشمل الأعشاب البحرية الطحالب والنباتات البحرية التي تنمو على طول الشواطئ الصخرية حول العالم، وهناك العديد من الأنواع المختلفة، بما في ذلك الحمراء، والخضراء، والبنية، فيما تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من الأعشاب البحرية الصالحة للأكل ما يلي:

-واكامي

- Dulse

- كومبو

- عشب البحر

- خس البحر

- نوري

- ارام

- الكلوريلا

فوائد تناول الطحالب البحرية

ولتناول الطحالب البحرية العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، بحسب ما كشف موقع webmd العالمي، تتمثل في:

1- تحسين وظائف الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في صحة الجسم العامة، كما يلعب اليود دورًا حيويًا في قدرتها على العمل بشكل صحيح، ويعني نقص اليود أن الغدة الدرقية لا تستطيع إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وهي حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية، والتي تنظم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي، وإذا لم تحصل على كمية كافية من اليود، فقد تصاب بتضخم الغدة الدرقية.

وكشفت العديد من الدراسات العلمية، أن أكل الطحالب البحرية يساهم في تعزيز وظائف الغدة الدرقية بشكل فعال.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الطحالب البحرية على كل من الكاراجينان والأجار والفوكويدان والتي تعمل كمواد حيوية، وتحتوي على ألياف غير قابلة للهضم، والتي تساعد على زيادة نمو البكتيريا الجيدة وزيادة الأحماض الدهنية قصيرة المدى التي تحافظ على صحة بطانة أمعائك.

3- تحسين صحة القلب

تظهر بعض الدراسات أن تناول الطحالب البحرية قد يساعد في خفض ضغط الدم، ما قد يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول الضار، ما يعزز صحة القلب.

4- استقرار مستويات السكر في الدم

تحتوي الطحالب البحرية أيضا على مادة تعرف بـ الفوكوكسانثين، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

5- الفيتامينات المتعددة

تحتوي الطحالب البحرية على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر المهمة، من بينها:

فيتامين أ.

فيتامين ب.

فيتامين سيفيتامين.

الكالسيوم.

حمض الفوليك.

البوتاسيوم.

الحديد.

المنجنيز.

النحاس.