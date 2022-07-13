نشاط جديد لـ جوني ديب بعد فوزه ضد غريمته آمبر هيرد بقضية التشهير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

على ما يبدو أن الفنان العالمي جوني ديب، يعيش حياته بصورة طبيعية ومرحة للغاية، إذ بات يركز على الغناء والموسيقى خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أحيا حفله الموسيقي الأخير في العاصمة التشيكية براغ، والذي لاقى نجاحا واسعا وحضور نخبة كبيرة من الجماهير.

ويستعد جوني ديب لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «18»، رفقة صديق له يدعى «جيف».

تفاصيل حفل جوني ديب

وبحسب ما ذكرت مجلة people العالمية، الفنان العالمي جوني ديب، وصل إلى حفله بنحو 50 دقيقة، والتقى بمحاميته كاميل فاسكيز، قبل صعوده المباشر على المسرح.

ويواصل جوني ديب إظهار موهبته الموسيقية في جميع أنحاء العالم، إذ انضم مؤخرا، إلى إحياء حفل على خشبة المسرح، في أوبرا دي مونت كارلو في مدينة موناكو الفرنسية، وتأتي عروض «ديب» الأخيرة مع صديقه «بيف» في جميع أنحاء أوروبا بعد مرور أسابيع من محاكمته بالتشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

تطورات الحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وخلال الشهر الماضي، قضت هيئة المحلفين بإصدار حكم ضد الممثلة العالمية آمبر هيرد، وذلك بتغريمها مبلغ مالي وصل إلى 15 مليون دولارا، كقيمة تعويضية منها إلى زوجها السابق جوني ديب، وذلك بعد محاولاتها في التشهير به وإساءة سمعته.

وقبل أيام كانت استقبلت محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، مؤخرا، دعوى من محامي آمبر هيرد، بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم أو تغييره.