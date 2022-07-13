الامارات | مرض غامض يودي بحياة 20 طفلاً أفغانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض يودي بحياة 20 طفلاً أفغانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت حالة انتشار لمرض غامض في وفاة 20 طفلاً في مقاطعة هلمند جنوبي أفغانستان، وفقا لما قال مدير إدارة الإعلام والثقافة بالمقاطعة حافظ راشد اليوم الأربعاء.

وذكر أن الأطفال المصابين ماتوا على مدار اليومين الماضيين في ناحية باغران.. «سبب تفشي المرض قد يكون شرب الماء الملوث».

وقال إن بعض المصابين، منهم أطفال، يتلقون العلاج الطبي في مركز صحي محلي، مشيرا إلى أن الافتقار إلى مرافق البنية التحتية، منها المراكز الصحية، والوصول إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية في أفغانستان جعل القرويين المحليين عرضة للموت بسبب أمراض يمكن علاجها.

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