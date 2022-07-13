«أنا بقيت تريند».. شائعات الزواج تلاحق نرمين الفقي وآخرها الخطوبة لرجل أعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى، على الشائعات المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن خطبتها لرجل أعمال بشكل مفاجئ، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر على نطاق واسع.

نرمين الفقي توضح حقيقة خطبتها لرجل أعمال

واليوم، قررت الفنانة نرمين الفقي التعليق على الأمر، والرد على الشائعات المتداولة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها، مدونة: «صباح الخير الحقيقة في إشاعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت تريند، وهو موضوع خطوبتي لرجل أعمال، أنا حابة أوضح أن الموضوع مش صحيح بالمرة.. أنا مع أهلي وألاقي إشاعة بقت تريند!».

إشاعة زواج منذ شهر

وفي بداية الشهر الماضي، لاحقت الفنانة العديد من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها، وذلك عقب ظهورها مع أحد الأشخاص مؤخرا، وسرعان ما تساءل البعض عن حقيقة ارتباطهما، وهو ما شهد تداولا واسعا بين محبي نيرمي الفقي حينها، لكنها تجاهلت الأمر.

شائعة ارتباط نرمين الفقي بـ فاروق الفيشاوي

ولم تكن تلك المرة التي تلاحق الفنانة فيها الشائعات، فقبل سنوات انتشر عددا من الأنباء غير الصحيحة والتي زعمت ارتباطها بالفنان فاروق الفيشاوي، وذلك قبل رحيله، وهو ما نفته حينها.

سبب عدم زواج نرمين الفقي

وخلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أكدت الفنانة إنها لا ترفض فكرة الزواج، لكنها كانت أكثر تعلقًا بوالدتها وفضلت مصاحبتها على الزواج، موضحة أنها لا تمانع الأمر، لكنها في انتظار الرجل المناسب فقط.

مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

وكشفت نرمين الفقي عن أبرز المواصفات التي تتمنى أن تجدها في شريك حياتها، على رأسها تحمله المسئولية، وأن يتسم بالحنية، ويكن رجلا في تصرفاته بشكل عام، إذ أنها لا تهتم بالأمور المادية، وتكتفي فقط بالارتباط بشخص تحبه.