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سبب ارتداء الجمهور اللون الأبيض بـ حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفل عمرو دياب

داخل مدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، صوت الهضبة كان يدوي بالمكان، والجمهور بالمئات، يلتفون حوله يستمتعون بأحدث أغانيه، مشهد واحد يشبه اللوحات الفنية، كان أبطالها الهضبة وجمهوره، ربما لم تشاهد بينهما لون سوى اللون الأبيض، فكان السائد بينهم، ليشتركا في اللون، والتاتو الموجود على أكتاف الحضور مدونين حرفي الفنان عمرو دياب، وسط أجواء ممتعة ومختلفة، بتواجد عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام.

تاتو بحرفي الهضبة بـ حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

وشهد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي أجواء مميزة، ومختلفة، كان على رأسها رسم  «التاتو» الشهير الخاص به على أكتاف الحضور في أثناء دخولهم إلى المكان المخصص للحفل، إذ تمثل في أول حرفين من اسمه باللغة العربية «ع د».

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dress code باللون الأبيض

لم تتوقف الاستعدادات لـ حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي عند حد ظهور الجمهور بتاتو الهضبة الشهير، لكن أيضًا بتخصيص dress code، لهم، إذ أن الجميع ارتدوا الملابس الصيفية باللون الأبيض فقط، دون غيره، ليصطف الجمهور واحد يلي الآخر باللون الأبيض فقط. 

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سر ارتداء اللون الأبيض في حفل عمرو دياب

وعادة ما يحرص النجوم ومنظمة الحفلات، على فرض اللون الأبيض على الجماهير بحفلات موسم الصيف، خاصة التي تُعقد على شواطئ البحار، أمثال الساحل الشمالي، وهو الأمر الذي أكده محمد عادل، أحد منظمي الحفلات في الساحل الشمالي، ومالك شركة تنظيم الحفلات، إذ أوضح أن لكل حفلة «dress code» خاص بها، والذي يتنوع بين «السواريه» أو «smart casual»، أو الفساتين البسيطة التي تبعد عن التكلفة والتطريز.

أما عن سبب اختيار اللون الأبيض، فيرجع لكونه لون عاكس لأشعة الشمس، ما يجعله يظهر في المساء أكثر من الألوان الداكنة، خاصة في حفلات الساحل الشمالي، فهو الاختيار الأفضل صباحًا أو مساءً، وتكون الحفلة في هذه الحالة «white concert». 

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حفل عمرو دياب 

وحقق حفل عمرو دياب أمس، نجاحًا كبير، جاء عقب طرحه أحدث أغانيه، وبدأت تذاكر حضور حفل عمرو دياب، من 1500 جنيه ووصلت إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد، أما الفئة الثانية جاءت بـ20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها لـ2000 جنيه، والطاولة في الفئة الثالثة بـ20 ألف جنيه وتضم 8 أشخاص فقط ويصل سعر الفرد فيها لـ2500 جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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