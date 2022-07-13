الامارات | مقتل صيدلي مصري برصاص سيدة سعودية بسبب مضاض حيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صيدلي مصري برصاص سيدة سعودية بسبب مضاض حيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني سعودي، تفاصيل جديدة بشأن وفاة المصري الصيدلي أحمد حاتم، ابن محافظة المنوفية والمقيـم بالسعودية بمدينة سكاكا، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه من سيدة سعودية، واوضح المصدر لعدد من وسائل الاعلام أن الحادثة وقعت بعد مشادة سببها رفض الصيدلي صرف دزاء مضاض حيوي بلا وصفة طبية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بخبر وفاة المصري أحمد محمد حاتم، والذي يعمل طبيبًا صيدليًا في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت المنشورات أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، وهو الأمر الذي جعل المصري يرفض أن يصرفه لها فوجهت إليه الرصاص.

قال أحمد محمد، نجل عم الصيدلي المصري المقتول لموقع " القاهرة 24"، إنهم تلقوا نبأ قتل نجلهم من زميل له في السعودية.

وأوضح أن الأنباء التي وردت إليهم هو وفاته برصاص سيدة أثناء عمله في صيدلية معروفة ، نتيجة لمشادة كلامية دارت بينهم، مشيرا إلى أن التفاصيل الكاملة للواقعة بأبعادها لم ترد إليهم بشكل كاف.

وأضاف نجل عم الصيدلي المصري، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لتوكيل محامي لمتابعة إجراءات استرجاع الجثمان، وتفاصيل القضية.

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