ما المرض الذي تعاني منه البلوجر آمال أبو المجد بعد ضرب زوجها لها؟.. يؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

«يا رب أنا تعبت، استعوضت ربنا في جنيني، كل شوية تعب، وكل شوية يحصلي انقباض في الرحم، والدكتور مانع عني أي توتر وعصبية، يا رب خليه ليا».. كلمات مؤثرة ناجت بها البلوجر آمال أبو المجد الله سبحانه وتعالى، طالبة منه حفظ جنينها عقب تعرضها للعديد من الصدمات التي أسفرت عن معاناتها مع مرض انقباض الرحم، وفقًا لمنشورها الأخير عبر خاصية القصص المصورة «الاستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الإنستجرام».

البلوجر آمال أبو المجد بعد ضربها تعاني من انقباض الرحم

واستطردت البلوجر آمال أبو المجد، حديثها حول معاناتها مع اتقباض الرحم، الذي يهدد استقرار الجنين بالرحم، إذ كشفت إن زوجها حاول إجهاضها وهي بالشهر الثالث من الحمل، فضلًا عن تعديه عليها بالضرب والسحل، وعلى الفور بدأ البحث عن مرض آمال أبو المجد، التي تعاني منه وهو الانقباض الرحمي.

ما مرض البلوجر آمال أبو المجد؟

وعادًة ما يحدث انقباض الرحم، بسبب توسعه خلال الحمل وتجهيزه نفسه وعضلاته للولادة، فلا يوجد سببا واحدا محددا قد يؤدي إلى انقباضه، إلا أن ذلك يتم نتيجة سلسلة أمور كيميائية وهرمونية وردود فعل الجسم عليها، وفقا لموقع WEBMD الطبي.

أنواع انقباضات الرحم خلال الحمل الطبيعية؟

وهناك 3 أنواع من انقباضات الرحم التي تشعر بها السيدات، وعلى رأسها أنواع تُعد تمرينات قوية للجسم وعضلات الرحم للاستعداد للولادة.

1- انقباضات التمرينية

وتحدث في أي وقت خلال الحمل، إذ تشعرين بها نتيجة توسع الرحم.

2- الانقباضات الكاذبة

تمرين لجسمك يستبق انقباضات الولادة مما يساعد عنق الرحم للاستعداد، وعادة ما تحدث في الثلث الأخير من الحمل، وتكون متقطعة وليست مستمرة.

3- انقباضات الولادة الحقيقية

التي تحدث مع الشعور بالألم، ولا ينقضي بتغيير وضعية جسمك، وقد تمتد إلى أسفل الظهر والبطن وأعلى الفخذين، ويصاحبها تشنجات معوية، وإسهال، مع إفرازات حمراء اللون، قبل عملية الولادة مباشرة.

انقباضات الرحم قد تؤدي للوفاة

وكان الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد، أكد لـ«هن»، إن هناك انقباض للرحم يحدث حال الإجهاض بالأقراص الطبية، إذ تحدث انقباضات في الرحم مصحوبة بمغص ودم.

المخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة حينها

وأوضح الدكتور عمرو حسن أن المخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة حينها، تتمثل في تناول الأقراص دون حدوث الإجهاض، فتصاب بتسمم الحمل، أو يحدث لها التهابات عنق وبطانة الرحم وتصاب بالعدوى، التي قد تؤدي لإصابتها بالسرطان، ومن الممكن أن يحدث انقباض في الرحم وقد يؤدي للوفاة.

محاولات زوج آمال أبو المجد في إجهاضها

وكانت آمال أبوالمجد، كشفت عن محاولات زوجها لإجهاضها: «قالي أنا هطلق خلاص بس تتنازلي عن كل حاجة، قولتله لا، أنا عايزة حقي مش عايزة حق التليفون اللي جبته، مش عايزة مصاريف السفر، وأساسا كان عايز يجهضني، وأقنعني إني أجهضه عشان شكل جسمي هيبوظ، ومش عايز يطلق عشان طلبت فلوسي».