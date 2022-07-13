أمينة شلباية عن بداياتها: سافرت لدراسة أسس العناية بالضوافر بعد «سياسة واقتصاد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الإعلامية، وخبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية، عن فترة بداياتها، إذ قالت إنها عشقت دراسة الموضة وفنون المكياج وأسس عرض الأزياء، عقب فوزها بلقب ملكة جمال مصر.

أمينة شلباية: كنت ملكة جمال مصر وأنا 17 سنة

وأوضحت الإعلامية، وخبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية، أنها تقدمت لمسابقة ملكة جمال مصر، وهي في عمر الـ 17 عاما، مستهدفة لقب الوصيفة الثانية الخاصة بعارضات الأزياء، إلا أنها فازت بالمسابقة: «كنت ملكة جمال مصر وأنا 17 سنة، بعد ما فوزت باللقب، وسافرنا تايوان وقتها ودرسنا كتير جدًا.. وهناك بدأ شغفي أني أكون موديل، وستايلست، وخبيرة تجميل، وطلبت أسيب الدراسة في سياسة واقتصاد لكن والدتي رفضت وقالت كل حاجة بعد الدراسة».

خبيرة الإتيكيت: سافرت أدرس أسس العناية بالضوافر

وتابعت الإعلامية أمينة شلباية، خلال حديثها لـ «هُن»، أن الأمر لم يكن عشوائيا مُطلقًا، لأنها اتخذت العديد من الخطوات بالتدريج للوصول لما هي عليه اليوم، إذ أوضحت إنها سافرت إلى العديد من الدول خارج البلاد عقب الانتهاء من دراستها، لدراسة المفضل لها: «سافرت أنجلترا بعد ما خلصت سياسة واقتصاد، وهناك خدت كورسات موضة ومكياج وستايلست وعروض أزياء.. سافرت سفريات كتير جدًا، وهناك درست أسس العناية بالضوافر والشعر والبشرة وغيرها».

من هي أمينة شلباية؟

أمينة شلباية هي ملكة جمال مصر لعام 1988، إذ تخرّجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم اتجهت للعمل في مجال عروض الأزياء.

ودشنت «شلباية» مدرسة خاصة لتعليم كيفية وضع الماكياج والعناية بالبشرة، قبل العمل بتقديم برامج الموضة والمكياج، وحتى الانتقال إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصد فيديوهاتها شهرة واسعة.