الامارات | اتهام أب بقتل رضيع يبلغ من العمر سبعة أسابيع بعد تأثره بإصابة في الرأس

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام أب بقتل رضيع يبلغ من العمر سبعة أسابيع بعد تأثره بإصابة في الرأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتُهم " أوليفر مايلي " بقتل طفله الرضيع الذي يبلغ من العمر سبعة أسابيع حيث توفي متأثرًا بإصابة في الرأس في 30 نوفمبر من العام الماضي بعد يومين من نقله إلى مستشفى مانشستر للأطفال.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في بلاكبيرن غدًا بشأن مقتل طفله "أبيل جاكس مايلي".

وذكرت "ديلي ميل" بأنه تم القبض في البداية على رجل وامرأة للاشتباه في ارتكابهما اعتداء ، ثم لاحقًا للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل فيما يتعلق بوفاة أبيل جاكس ولكن تم إطلاق سراح المرأة التي تم اعتقالها سابقًا دون اتخاذ أي إجراء آخر.

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