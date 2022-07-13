والدة كيم كاردشيان تعاني من مرض غامض أبكاها على الهواء: أخاف أبلغ أولادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار المقطع الذي نشرته عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان لـ تريلر الجزء الثاني من برنامجها «The Kardashians» الذي يُقدم على قناة Hulu ويعرض حياة عائلة كارداشيان، الغريب في العرض الترويجي تركيزه على المرض الغامض الذي هاجم المذيعة والكاتبة الأمريكية كريس جينر والتي لا تود أن تخبر به أبناءها نظرا لأن لديهم الكثير من المشاكل في حياتهم، الأمر الذي أصبح بمثابة رعب وخوف يقلقها.

تركيز كارداشيان على مرض كريس جينر

لم تكن كريس جينر المذيعة والكاتبة الأمريكية التي اشتهرت ببرنامجها على قناة الواقع، أن يهاجمها مرض غامض ويهدد حياتها، وبعد أن كرست حياتها لبناتها وساعدتهم في أن يصبحن الأشهر في عالم الموضة، عرضت ابنتها كيم كارداشيان جزء من معاناتها في تريلر الجزء الثاني من برنامج «The Kardashians» الذي ظهرت فيه «جينر» وهي تبكي بسبب المرض وقالت :«لا يمكنني أن أخبر أولادي، أخاف.. لديهم الكثير من المشاكل وهم ليسوا بحاجة لأن يقلقوا على والدتهم» ومع ذلك يستكمل أولادها حياتهم دون معرفة ماذا يحدث لها وأن حياتها في خطر

مرض جينر وحبيب كيم كارداشيان الجديد

وعلى الرغم من وجود مرض غامض يهدد حياة والدتها تستمر كيم كارداشيان في عرض حياتها واستكمالها أمام الجمهور إذ يتضمن الجزء الثاني من The Kardashians علاقة كيم كارداشيان بحبيبها الجديد بيت ديفيدسون الذي ارتبطت به بعد طلاقها من زوجها السابق مغني الراب كاني ويست.

وقالت عن حبيبها الحديد: «الحياة جيدة، لدي حبيب جديد وأنا بالفعل أقضي وقتاً جيداً» وبينما تظهر اللقطات في العرض الترويجي لبرنامج عائلة كارداشيان كريس جينر في المستشفى، فيما قالت ابنتها كلوي كارداشيان بعد ما لاحظت حدوث شيء غريب مع والدتها:«لا أعرف ما الذي يحصل معك».